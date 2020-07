18:00 Uhr

Schwörmontag: Warum Verbote in der Geschichte des Nabada so wichtig waren

Plus Die Ulmer und das Wasser, das ist schon lange eine offenbar untrennbare Einheit. Aber seit wann wird am Schwörmontag so ausgelassen auf der Donau gefeiert? Ein Blick in die Geschichte.

Von Dagmar Hub

Kein einziges Schlauchboot darf aus Hygieneschutzgründen in diesem Jahr am Schwörmontag zwischen neun und 22 Uhr auf der Donau treiben. Auch wenn das Nabada schon öfter einmal wegen schlechten Wetters oder Hochwassers buchstäblich ins Wasser fiel: Die Corona-Epidemie setzt neue Maßstäbe. Aber wann fing die Tradition des feucht-fröhlichen Ulmer Spektakels auf der Donau denn eigentlich an? Die Ulmer Schwörtradition seit 1345 ist recht gut erforscht – doch über die Anfänge des Nabadas gibt es wenig Schriftliches.

Sicher ist sich Stadtarchivleiter Michael Wettengel jedoch: Aus dem Schwörakt selbst und einem ausgelassenen Fest bestand der Schwörtag schon sehr früh – so anders der Schwörakt selbst auch ablief, und auch, wenn der Akt nicht unbedingt an einem Montag stattfand, sondern lange Zeit grundsätzlich am 23. April. „Es ist anzunehmen, dass dieser ausgelassene Teil des Festes immer auch etwas mit dem Wasser zu tun hatte, und dass verschiedene Traditionen wie das – 1545 durch ein Verbot erstmals urkundlich erwähnte Fischerstechen – mit der Entwicklung einer Wasserfahrt verflochten sind“, sagt Wettengel.

Schwörmontag in Ulm: So entstand die Tradition des Nabada

Ausgerechnet wieder ein Verbot war schließlich „schuld“ an der Verlegung des Stadtverfassungstages in den Sommer: Kaiser Karl V. verjagte die Zünfte 1548 aus dem Rat, was das Ende des damit inhaltslos gewordenen Schwörtages bedeutete. Die Ulmer aber, gerade protestantisch geworden und katholischer Festesfreuden verlustig gegangen, litten derart unter dem Verbot, dass sie auch unter veränderten politischen Verhältnissen ihre Feier zurückforderten – die einzige Möglichkeit im Jahr, quasi „die Sau rauszulassen“. Ab 1558 gab es wieder eine Schwörfeier, dann an einem Montag im August, und die konnte feucht-fröhlich durchaus auch drei Tage gehen.

Im 18. Jahrhundert entwickelten sich neue Strukturen – Freizeit, Spaziergänge und vor allem eine Schwimm- und Badekultur entstanden, das Steinhäule wurde zum Ausflugsziel – zumal klimatische Veränderungen die Durchschnittstemperatur ansteigen ließen. „Fässchen und Kleidung kamen auf ein Floß oder in den Zuber, und man schwamm neben dem Floß her“, stellt sich Michael Wettengel vor. Wie so etwas zuging, belegt wiederum ein Verbot, nachdem Ulm 1802 bayerisch geworden war: Die Verordnung des bayerischen Generalkommissariats vom 6. Juli 1803 stellt eine „kaum irgendwo erhörte Schamlosigkeit“ ab, dass man in Ulm nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene und gerade Studenten des Gymnasiums, „von welchen man doch vorzüglich Grundsätze und Gefühle der Sittlichkeit und Schamhaftigkeit zu erwarten berechtigt wäre, nackend am Ufer herumlaufen“ sieht. Man sehe sie auch „auf der Donaubrücke“, man sehe „Personen beiderlei Geschlechts, mit Verletzung aller Schamhaftigkeit, untereinander sich auskleiden und baden“. Die Ulmer und das Wasser – offenbar eine untrennbare Einheit. Schon 1789 hatte der Ulmer Arzt Erhard Anton Roth beantragt, auf der Donau ein Badefloß errichten zu dürfen, weil in Ulm „so sehr stark gebadet wird“.

Das Nabada ist schon lange ein Teil der Feierlichkeiten am Schwörmontag in Ulm

Aus „Wasser-Parthien“ und der Tradition des „Bäuerlein-Hinunterfahrens“ der Schifferzunft entwickelte sich im 19. Jahrhundert am Schwörmontag und um ihn herum ein karnevalesker Wasser-Umzug auf miteinander verbundenen Zillen. Eine ganz besondere Wasserratte war 1839 nicht mehr aus der Donau zu bekommen – aber es war glücklicherweise kurz vor dem Schwörtag, dass eine Schaustellertruppe ihren Elefanten an die Donau geführt hatte, dieser aber das Wasser nicht mehr verlassen wollte und bis nachts um drei Uhr die Donau hinunterschwamm.

Offizieller Teil der Schwörmontags-Feierlichlichkeiten wurde das Nabada am 8. August 1927 – und für nicht organisierte Teilnehmer ist es seit den 60er-Jahren offen.

