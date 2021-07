Manuela Huber hört als Grünen-Stadträtin in Senden auf

Plus Die frühere Stadtbaumeisterin und jetzige Stadträtin hat zu selten Zeit für die Sitzungen. Die erste Nachrückerin kann das frei werdende Amt nicht übernehmen.

Grünen-Stadträtin Manuela Huber gibt ihr Amt im Gremium auf: In der kommenden Woche soll sie aus dem Stadtrat entlassen werden. Der Grund dafür, berichtet die ehemalige Sendener Stadtbaumeisterin, die mittlerweile beim Amt für ländliche Entwicklung Schwaben arbeitet, seien zu viele Terminüberschneidungen mit ihrer beruflichen Tätigkeit.