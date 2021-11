Mehrere Autos in Senden beschädigt und zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

In den vergangenen Tagen wurden in Senden mehrere Autos beschädigt und zerkratzt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Bereits vergangene Woche wurde in der Illerstraße ein Auto angefahren und ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der jeweilige Verursacher flüchtete jedoch, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zunächst meldete der Fahrer eines weißen Fiat 500, dass er sein Fahrzeug am vergangenen Mittwoch, 27. Oktober, gegen 12 Uhr in der Illerstraße abstellte. Als er am darauffolgenden Tag gegen 8 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Schaden im vorderen Bereich fest.

Polizei sucht in mehreren Fällen von beschädigten Autos in Senden Hinweise

Der Besitzer eines schwarzen Skoda teilte zudem mit, dass er sein Fahrzeug im Zeitraum von Donnerstag, 28. Oktober, 12 Uhr, bis Freitag, 29. Oktober, 15.15 Uhr ebenfalls in der Illerstraße parkte. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite.

Ebenfalls zu einer Sachbeschädigung an einem Auto kam es Sonntagnacht in der Berliner Straße. Der Fahrer eines schwarzen Audi A6 stellte seinen Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts gegen 1.30 Uhr ab. Als er ungefähr eine halbe Stunde später zu seinem Wagen zurückkam, stellte er fest, dass die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt war.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)