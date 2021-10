Polizei erwischt betrunkenen Fahrer mit gefälschtem Führerschein

Erst fällt einer Polizeistreife bei einem Ulmer nur Alkoholgeruch auf. Dann wird klar, dass sich der Mann noch mehr zuschulden kommen ließ.

Bei einer Verkehrskontrolle haben Kräfte der Polizei am Samstagabend Alkoholgeruch bei einem Autofahrer bemerkt und den Mann dabei einer Straftat überführt. Das berichtet die Polizei.

Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer in Senden

Demnach hielt eine Streife am Samstagabend einen Ulmer Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Sendener Hauptstraße an. Hierbei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Außerdem bemerkte die Polizei, dass der Führerschein des 37-Jährigen gefälscht ist und er keine Fahrerlaubnis besitzt. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze eingeleitet. (AZ)

