Unbekannte tragen Sitzbank auf Grünanlage und beschädigen sie

Ein Mann aus Senden hat seine Sitzbank an einem fremden Ort wiedergefunden. Jetzt sucht die Polizei nach denjenigen, die sie gestohlen und beschädigt haben.

In der Nacht auf Samstag zwischen Mitternacht und 3 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Jahnstraße in Senden eine Sitzbank gestohlen und diese auf einem Grünstreifen im Bereich der Tennisanlage abgestellt.

Als der Besitzer die Bank am nächsten Tag dort wiederfand, war diese beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt zirka 200 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern hat, soll sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

