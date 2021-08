Nersinger Verein in Nöten: FC Straß sucht dringend eine Halle

Plus Das Vereinsheim des FC Straß ist marode, doch das ist nicht das einzige Problem des Vereins. Er fühlt sich auch von einigen Gemeinderäten im Stich gelassen.

Besorgt blickt Stefan Epple, der Vorsitzende des FC Straß, an die Decke des Vereinsheims: "Wenn es jetzt regnen würde, müssten wir hier überall Eimer aufstellen, die das Wasser aus dem undichten Dach auffangen." Keiner der Anwesenden der Mitgliederversammlung im restlos besetzten Gasthaus Kupferdach lässt einen Zweifel daran, dass das Gebäude in die Jahre gekommen und dringend reparaturbedürftig ist. Wie geht es damit weiter?