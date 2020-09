vor 56 Min.

Suche per Hubschrauber in der Ulmer Au

Plus Was Anwohnern am Dienstag den Schlaf raubt.

Das Rätsel um einen Polizeihubschrauber, der am späten Dienstagabend über der Friedrichsau und der Ulmer Oststadt im Tiefflug vielen Anwohnern den Schlaf raubte, ist gelöst.

Wie die Polizeidirektion auf Nachfrage gegenüber unserer Zeitung sagt, wurde eine demenzkranke Frau gesucht. Und zwar im Tiefflug.

Die Frau sei am Abend nicht in ihr Wohnheim zurück gekehrt, sodass die ältere Dame per Wärmebildkameras in der Ulmer Au gesucht wurde. Gefunden wurde die Frau noch am Abend unversehrt – allerdings nicht vom Polizeihubschrauber, wie ein Sprecher des Ulmer Präsidiums sagt. (heo)

