Theater Ulm lädt zum Mitmachen ein

Workshop-Reihe startet am Samstag

Das Junge Theater Ulm startet am Samstag, 5. Oktober, um 15 Uhr die neue Workshop-Reihe „Theater für alle“. Zum Auftakt können Interessierte ab 14 Jahren unter dem Titel „Theater und Technik“ eine circa 90-minütige Führung durch das Theater mit dem Technischen Direktor Peter Perkovac erleben. In der monatlichen Reihe „Theater für alle“ stellen Ensemblemitglieder oder Mitarbeiter verschiedener Abteilungen des Hauses ihre Arbeit praktisch vor und laden zum Mitmachen ein. Vom Schminkworkshop über Bühnenkampf bis zum Workshop im Malersaal: Das Programm ist so vielfältig wie die Bühnenkunst selbst. Hier die weiteren geplanten Termine im Überblick:

Samstag, 9. November, 15 Uhr, Foyer: „Physiodrama“, Körperwahrnehmung und -training mit Schauspielerin Nicola Schubert.

Samstag, 7. Dezember, 15 Uhr, Foyer: „Crash Boom Bang“, Bühnenkampf mit Schauspieler Benedikt Paulun.

Samstag, 11. Januar 2020, 15 Uhr, Foyer: „Sing mit!“, Sopran Helen Willis und Tenor Markus Francke zeigen ihre Tricks.

Samstag, 1. Februar 2020, 15 Uhr, Foyer: „Atem, Bewegung und Stimme“, Tenor Girard Rhoden und ein Mitglied des Tanztheaterensembles geben Tipps.

Samstag, 7. März 2020, 15 Uhr, Foyer: „On danse avec Pierrot“, Tanztheaterworkshop mit Tanzpädagoge Gaëtan Chailly.

Samstag, 18. April 2020, 15 Uhr, Foyer: „Blut, Wunden und mehr“, Schminken für die Bühne mit Elisa Strahl.

Samstag, 9. Mai 2020, 15 Uhr, Foyer: „Magischer Malsaal oder wie Holz zu Gold wird“, Workshop mit Theatermalerinnen.

Samstag, 27. Juni 2020, 15 Uhr, Foyer: „Geschichtenwerkstatt“ mit Theaterpädagogin Stephanie Pardula.

Samstag, 11. Juli 2020, 15 Uhr, Foyer: „Lieblingsspiele der Theaterpädagogik“ mit Stephanie Pardula und Charlotte Van Kerckhoven.

Vorkenntnisse zu den Workshops sind nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet jeweils fünf Euro. Fragen und Anmeldungen können per Mail an die Adresse theaterpaedagogik@ulm.de gerichtet werden. Tickets sind an der Theaterkasse, Telefon 0731/1614444, oder per Mail an theaterkasse@ulm.de erhältlich. (az)

