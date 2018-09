vor 48 Min.

Theaterwerkstatt zeigt Stück über Hans Scholl

Begegnung der Geschwister: Hans Scholl (Julian Schmid, links) mit Inge (Karin Kerschbaum) in „Es lebe die Freiheit“.

Die Theaterwerkstatt Ulm widmet dem Widerstandskämpfer Hans Scholl ein selbst geschriebenes Stück, dessen Botschaft heute besonders aktuell ist.

Von Ralph Manhalter

„Ich verstehe die Menschen nicht mehr. Überall diese maßlose Begeisterung.“ Nichts Gutes ahnend trifft der aus der Untersuchungshaft heimgekehrte Hans Scholl diese Feststellung. Die Welt um ihn herum hat sich verändert und ist bereit, sich weiter zu verändern. Schneller und radikaler als je zuvor. In diesen Zeitenumbruch stößt das Stück „Es lebe die Freiheit“, welches nun in der Ulmer Theaterwerkstatt Premiere feierte. Das Datum verwies auf das tragische Schicksal des Mitstreiters der Weißen Rose. Am 22. September wäre Hans Scholl 100 Jahre alt geworden. Gespenstisch die Tatsache, dass er nicht einmal 25 Jahre wurde. Unter der Regie von Thomas Laengerer überzeugten die Schauspieler das Publikum im voll besetzten Theaterraum.

Alternierend, versehen mit fünf Sequenzen aus Bert Brechts „Furcht und Elend des Dritten Reiches“, gelang es den Autoren Elvira Lauscher, Jörg Neugebauer und Thomas Laengerer, die Zuschauer in eine stetig sich zuspitzende Anspannung zu führen, die letztendlich in ein schreckliches Finale münden wird. Doch das Stück bricht vorher ab: Das Entsetzliche an sich ist kein Thema für die Bühne, hat sie auch gar nicht nötig.

Als Hommage an Scholl die ersten Seiten der Flugblätter auf der Bühne

Die Bedrohung als übermächtige Instanz zeigt sich gerade im Spannungsfeld des familiären und nachbarschaftlichen Lebens, wo keiner mehr dem Nächsten über den Weg traut. Sehr empathisch Julian Schmid, der in der Rolle des Hans Scholl sich vom anfangs Hitler gegenüber aufgeschlossenen HJ-Führer unter den Eindrücken von Krieg und Gewalt zum entschiedenen Gegner der Ideologie wandelt. Angesichts der Unzahl von Toten und Verwundeten und des immer grausameren Wütens der Nazimaschinerie, sieht Scholl eine letzte Möglichkeit in der Verschärfung der Flugblätter. Insgesamt sechs Schriften verfasste die Weiße Rose zwischen Juni 1942 und Februar 1943. Dann folgte der Verrat.

Als Hommage die ersten Seiten aller Flugblätter auf der Bühne. Einfühlsam auch die Erzähleinlagen, sowie vor allem die stimmungsbezogenen Geigensoli von Uli Hahnel und die jiddischen Lieder von Thomas Laengerer. Die Theaterwerkstatt betrachtet es nach eigener Aussage als wichtig, gerade in einer Zeit aufkeimenden Fremdenhasses und zunehmender Intoleranz mutigen jungen Menschen, die sich gegen den in der NS-Zeit herrschenden Mainstream des Unmenschlichen aufgelehnt haben, auf der Bühne Platz zu geben. Es besteht leider die Befürchtung, dass diejenigen, die diese Freiheit in heutigen Zeiten bedrohen, niemals in den Genuss dieses Stückes kommen werden. Schade!

Seit Februar hatten die Mitglieder des Ensembles für das Stück geprobt, was von den Zuschauern mit begeistertem und lang andauerndem Applaus belohnt wurde.

Termine: Wieder am 12., 13., 19. und 20. Oktober, jeweils um 20 Uhr in der Theaterwerkstatt Ulm in der Oberen Donaubastion. Auf dem Spielplan steht das Stück bis März 2019. Karten gibt es online unter tw-ulm.de sowie unter Telefon 07348/408596.