31.08.2018

Totes Schaf wird obduziert

Weiter Rätsel um Tier im Stadtpark

Das Schaf, das vor einigen Tagen im Stadtpark tot gefunden worden ist, gibt weiter Rätsel auf. Derzeit wird das Tier untersucht, um mögliche Hinweise zu erhalten. Konkret, ob das Tier eines natürlichen Todes gestorben ist oder nicht. Bisher gebe es lediglich Spuren, dass andere Tiere an dem Schaf gefressen haben. Das sage jedoch noch nichts über dessen Tod aus. Das teilt der Sendener Polizeichef Thomas Merk auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Wie berichtet, hat der Betreuer der Schafe im Landgrabenweg das leblose Tier am Wochenende im Gehege gefunden. Die Umstände, wie das Tier in diesen abgegrenzten Bereich kam, müssen auch weiterhin noch geklärt werden, teilt die Polizei mit. Das Tier sei an einem Ort gefunden worden, wo es nicht hätte liegen dürfen.

Die Beamten sind daher weiterhin für Hinweise aus der Bevölkerung dankbar. Der Vorfall müsste sich laut Angaben des Schaf-Betreuers zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, ereignet haben. Die Schafe befinden sich im Eigentum der Stadtverwaltung Senden. (cao)

Hinweise an die Polizei Senden unter Telefon 07307/910000.

