Traum erfüllt: Pfuhl hat jetzt ein neues evangelisches Gemeindehaus

Plus 2,5 Millionen Euro wurden an der Kirchstraße in Pfuhl investiert, damit der Neu-Ulmer Stadtteil so etwas wie ein zusätzliches Ortszentrum bekommt.

Von Inge Pflüger

Am Anfang stand ein Traum und dieser Traum erfüllte sich nun: Zahlreiche Gratulanten feierten mit der evangelischen Kirchengemeinde Pfuhl-Burlafingen die Einweihung des neuen Gemeindehauses in der Kirchstraße.

Alles passte, Pfarrerin Katja Baumann, Festprediger Dekan Jürgen Pommer und Ruhestandspfarrer Robert Pitschak dankten und baten um Gottes reichen Segen für Haus und Mensch. Im Mittelpunkt diverser Worte stand der 1. Korinther-Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hat. Es ging um ein „Haus von Gott erbaut“, um das „Lebenshaus“, in dem die Gemeinde die Basis bilde, damit mithilfe Gottes eine lebendige, fröhliche Gemeinde geschaffen werden kann.

Das Bauwerk, von dem aus auf direktem Weg die angrenzende evangelische Kirche erreicht werden kann, bilde nun ein bauliches Ensemble, informierte Architekt Peter Fink vom Ulmer Architekturbüro Mühlich, Fink & Partner. Das neue Gemeindehaus definiert eine präzise, raumbildende Platzkante für den Kirchplatz und verbindet sich zusammen mit der ortsbildprägenden Kirche zu einem unzertrennlichen Gebäudeensemble, so das erklärte Ziel des Architekten. Er übergab auch an Sigrun Buchner und Dieter Hanke vom Kirchenvorstand den goldenen Schlüssel fürs Haus. Nach dem Festgottesdienst in der Kirche und im beschallten Pfarrgarten folgte die noch ausstehende Grundsteinlegung für das 2,5-Millionen-Projekt.

Neues Gemeindehaus in Pfuhl: "Zeitkapsel" mit Angaben zum Bauprojekt

In einer „Zeitkapsel“ wurden eine Urkunde mit Angaben zum Bauprojekt und diverse Zeitzeugnisse, etwa die Tagespresse und Silbermünzen vergraben. Zum Schluss verschlossen noch etliche Gäste, wie etwa Oberbürgermeisterin Kathrin Albsteiger, mit dem Grundsteinhammer und etlichen Schlägen jeweils symbolisch den Grundstein. Einmalig dann die Dankesworte, die ausgesuchte Gäste anhand kurzer Bibelworte ins Mikrofon sprachen, zum einen für den unfallfreien Bau und zum anderen an all jene, die mitgeholfen haben, dass das Projekt gebaut werden konnte.

Der Festakt fand im großen neuen Saal statt. Und Ruhestandspfarrer Robert Pitschak, der eigens mit seiner Frau Myrtha aus Bad Grönenbach anreiste und unter dessen Regie der Bau entstanden ist, freute sich riesig über den „Traum der Gemeinde“, den man sich gemeinsam mit der Stadt Neu-Ulm erfüllt habe. „Es ist traumhaft schön geworden.“ Allein der Ausblick vom Saal auf den weitläufigen Vorplatz und das angrenzende Gotteshaus wurde überaus positiv bewertet. Ebenso die schlichten und warmen Farben Weiß, Blau, Beige im Hausinneren.

Nicht nur der Gottesdienst musste coronabedingt akribisch geplant werden, auch der anschließende Festakt – alles klappte. Auch die Vorträge des Posaunenchors und des Kirchenchors sowie die köstlichen Plätzchen wurden bei strahlendem Sonnenschein genossen. Wann nun der Nachfolger von Pfarrer Pitschak nach Pfuhl kommt, konnte der Dekan am Sonntag noch nicht sagen.

