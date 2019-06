14:14 Uhr

Trickbetrüger treibt in Senden sein Unwesen

Ein Unbekannter verschenkt vermeintlich wertvolle Uhren - und zieht dann den Opfern das Geld aus der Tasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei warnt Bürger konkret vor einem Trickbetrüger. In Senden hat dieser einen 82-Jährigen übers Ohr gehauen. Der Mann wurde am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Berliner Straße von dem Unbekannten angesprochen. Wie die Polizei meldet, gewann der Unbekannte das Vertrauen des 82-jährigen, indem er sich als dessen flüchtiger Bekannter ausgab.

Der Betrüger darf mit in die Wohnung und durchsucht diese

Der Betrüger sagte dann, er habe ein Uhrengeschäft und schenkte dem Geschädigten drei vermeintlich teure Uhren. Im Gegenzug für das „Geschenk“ nahm sich der Unbekannte ungefragt 70 Euro aus dem vorgezeigten Geldbeutel des 82-Jährigen. Im Anschluss daran gelang es dem Täter noch, die Wohnung des Geschädigten in dessen Beisein zu betreten, um nach Geld zu suchen. Da er nicht fündig wurde, verließ er die Wohnung.

Bei dem vermeintlichen Uhrenverkäufer handelte es sich um einen südländisch aussehenden Mann im Alter von 30 bis 35 Jahren mit einer kräftigen Statur. Der Mann soll mit einem weißen Kleinwagen, vermutlich einem Fiat, unterwegs sein. Bei den Uhren handelt es sich definitiv um minderwertige Ware. Zeugen, die eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, können sich bei der Polizei Senden melden. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07307/91000-0. (az)

