Alles Banane? Ulmer Bege-Galerie zeigt Pop-Art von Thomas Baumgärtel

Thomas Baumgärtel ist bekannt für seine gesprayten Bananen-Motive. Ab dem 28. August zeigt die Ulmer Bege-Galerie seine Werke in einer Pop-Art-Schau.

Die Ulmer Bege-Galerie am Saumarkt eröffnet am Samstag, 28. August, zwischen 17 und 21 Uhr, ihre mehrmals verschobene Ausstellung "German Urban Pop Art". Mit dabei: Werke des Künstlers Thomas Baumgärtel - mit seinen Bananen-Motiven.

Der "Bananensprayer" zu Gast in Ulm

Baumgärtel, 1960 in Rheinberg geboren, ist ein Künstler, der auch unter dem Pseudonym "Bananensprayer" bekannt ist. Seine gesprayten Bananen, geschaffen in Pochoir-Technik, die an die "Velvet-Underground-Banane" von Andy Warhol erinnern, waren bisher schon in gut 4000 Galerien und Kunstmuseen, sowohl in deutschen Städten als auch international, zu sehen.

Thomas Baumgärtels Werke in der Galerie am Saumarkt

Jetzt zeigt Baumgärtel in der Ulmer Pop-Art-Schau neue Werke. Die Ausstellung ist bis zum 2. Oktober 2021 in der Galerie am Saumarkt zu sehen. (AZ)