Ulm

vor 18 Min.

Ausstellung im Stadthaus Ulm: So faszinierend ist die Welt der Insekten

Plus Die Ausstellung "Metamorphosen" im Ulmer Stadthaus zeigt Insekten in ihrer Vielfalt und Individualität. So sind die Aufnahmen entstanden.

Von Ralph Manhalter

Geradezu menschliche Antlitze begegnen demjenigen, welcher die dritte Etage des Stadthauses – zu Fuß oder mit dem Aufzug – erklommen hat: Messerscharfe Fotografien mit einer unbeschreibbaren Individualität der Dargestellten. Die Sinnesorgane pointiert in Szene gesetzt, schauen sie von den Wänden: Es ist beileibe nicht die Rede vom schnöden Homo sapiens, der Besucher blickt in die Angesichter von Insekten, dargestellt in ihrer Vielfalt und den diversen Stadien ihres Lebens: Larven und Schmetterlinge, Köcher- und Eintagsfliegen, schlecht beleumundete „Monsterwespen“ und Libellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

