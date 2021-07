Der Befreiungsschlag des Musikers Andreas Kümmert im Roxy Ulm

Plus Der 34-jährige Musiker Andreas Kümmert zeigt im Roxy eindrucksvoll, dass das Erlebnis eines Livekonzerts durch keine Technik ersetzt werden kann.

Nicht das neueste, aber das aktuelle Album hatte Andreas Kümmert im Gepäck für seinen Auftritt im Roxys Sound Garten. Unter dem Titel "Lost and Found" ist das Werk schon seit Anfang 2020 ohne gebührende Tournee auf dem Markt. Wie ein Befreiungsschlag aus der Lockdownzeit wirkte der Auftritt auf die 420 Fans, die erstmals nach dem vergangenen Herbst wieder einen Künstler erleben durften, der mit der Absage der Teilnahme am Eurovision Song Contest einst Schlagzeilen machte.