Ulm

vor 17 Min.

Früherer Ulmer Volksbank-Chef und IHK-Präsident Erhard Sommer ist tot

Plus Er war sportlich, musikalisch und als Geschäftsmann erfolgreich. Erhard Sommer prägte die Ulmer Wirtschaft. Sein Leben war reich an Erfahrungen. Ein Nachruf.

Erhard Sommer, mehr als zwei Jahrzehnte lang Vorstandssprecher der Ulmer Volksbank und sieben Jahre lang IHK-Präsident Ulm, ist tot. Der Jurist, der in Dortmund geboren wurde und in Hamburg aufwuchs, prägte das wirtschaftliche Leben in Ulm. Er war sportlich und musikalisch, spielte Cello, Klavier, Tennis und Golf. Und er war als Geschäftsmann erfolgreich: "Als ich kam, hatte das Institut eine Bilanzsumme von 200 Millionen D-Mark, als ich ging eine von vier Milliarden D-Mark", sagte er vor zwei Jahren über seine Zeit bei der Volksbank.

