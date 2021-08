"Hexen von Ghana": Künstlerin führt durch Ausstellung im Ulmer Stadthaus

Die Porträtserie "Die Hexen von Ghana" von Ann-Christin Woehrl zeigt Frauen, die als Hexen bezichtigt werden. Wie die Bilder entstanden, erzählt sie nun.

Ann-Christine Woehrl kommt am Samstag, 7. August, nach Ulm und wird jeweils um 16.30 Uhr und 18 Uhr persönlich durch ihre Foto-Ausstellung im Ulmer Stadthaus führen. Sie wird von ihren Begegnungen mit den Frauen berichten und einige der Schicksale schildern. Ihre Porträtserie "Die Hexen von Ghana" hat die Fotografin Woehrl 2009 und 2013 im Norden Ghanas in Gambaga und Gushiegu realisiert. Die Bilder zeigen Frauen, die in Westafrika zur Erklärung von Unglück, Krankheiten, Epidemien als Hexen bezichtigt wurden, was oft einem Todesurteil gleichkommt. Einigen der verfolgten Frauen gelingt es, in einem der "Hexencamps" Zuflucht zu finden.

Führung im Ulmer Stadthaus

An den Führungen kann nur teilnehmen, wer geimpft, genesen oder getestet ist, das teilt das Stadthaus Ulm mit. Die Teilnehmerzahl für diese Führung ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich unter https://stadthaus.ulm.de/reservierungen. (AZ)