Ulm

12:31 Uhr

Leselust im "Lustgarten": Literaturwoche Donau gastiert im Ulmer Cabaret Eden

Plus Zwei Lesungen sind im ehemaligen Cabaret Eden über die Bühne gegangen, im Rahmen der Literaturwoche Donau. Dabei für die Autoren auf eine Zeitreise.

Von Veronika Linter

„Die ‘Hexen’ von Ghana“ war schon in Berlin, Brasilien und Kambodscha zu sehen. Die Künstlerin selbst ist im August zu Gast im Ulmer Stadthaus und erklärt ihre Fotos in Führungen. Dabei präsentiert sie auch ihr Buch zur Ausstellung, am 10. August, 19.30 Uhr – am „Internationalen Tag gegen Hexenwahn“. Woehrl hat ein Anliegen: „Es geht darum, diesen Frauen eine Stimme und ein Gesicht zu geben.“

