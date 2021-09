Mit einer Kinderbuch-Lesung von Patrick Salmen endet die Reihe "Ulmer Leseorte"

"Der gelbe Kranich" heißt das Kinderbuch-Debüt von Patrick Salmen. Aus diesem Werk liest er am 26. September im Heyoka Zaubergarten am Ulmer Hochsträß.

Mit einer Kinderbuch-Lesung endet die Lesereihe "Ulmer Leseorte" des Kulturzentrums Roxy: Der Autor Patrick Salmen liest am Sonntag, 26. September, 16 Uhr, im Heyoka Zaubergarten am Hochsträss aus seinem ersten Buch "Der gelbe Kranich".

Patrick Salmen liest in Ulm

Die Lesung eignet sich für ein Zielpublikum von sieben bis 99 Jahren, erklären die Veranstalter. Ähnlich wie beim "Kleinen Prinzen" oder "Momo" sei die Geschichte vom gelben Kranich ein Buch, das sowohl Kinder als auch Erwachsene auf eigene Art begeistern möchte. Salmen erzählt in seinem ersten Kinderbuch vom Vermissen und Wiederfinden, von Widrigkeiten des Alters und der Kunst des Mittagsschlafes. Als eines Morgens ein schier monströser, bis tief in die Wolkendecke ragender Kran in seinem Vorgarten steht, wird das Leben von Herrn Faber auf den Kopf gestellt.

Die Reihe "Ulmer Leseorte" geht zu Ende

Bei Schlechtwetter wird die Lesung in den Club Schilli neben dem Roxy (Schillerstrasse 1) verlegt. Aktuelle Hinweise auf der Roxy-Website www.roxy.ulm.de (AZ)

Lesen Sie dazu auch