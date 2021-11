Ulm

vor 21 Min.

Nur Zimmer 13 ist noch frei: Die Corona-Intensivstation im Ulmer BWK ist fast voll

Plus Das Personal ist völlig erschöpft, Patienten kämpfen um das Überleben: Die Lage am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus ist dramatisch. Worauf die Ärzte hoffen.

Von Thomas Heckmann

"Wir haben seit fast zwei Jahren im Hamsterrad gearbeitet" fasst der Kommandeur des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses die Situation plakativ zusammen. In jedem Satz von Generalarzt Dr. Jörg Ahrens klingt aber auch ganz viel Stolz auf "sein" Personal durch. Denn auch in den Phasen, in denen die Corona-Pandemie in der öffentlichen Wahrnehmung ruhiger verlief, arbeiteten Klinik und Beschäftigte auf Hochtouren.

