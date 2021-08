Ulm

08:00 Uhr

Premiere auf der Ulmer Wilhelmsburg: "Dark Village" rüttelt auf und irritiert

Um sogenannte "Ehrenmorde" geht es in einem Stück von Shaam Joli und Laura Federolf, das derzeit in den Räumen der Wilhelmsburg zu sehen ist.

Plus Das Ulmer Akademietheater präsentiert ein Stück, das sich um sogenannten "Ehrenmorden" dreht. Beim Publikum ruft das emotionale Reaktionen hervor.

Von Dagmar Hub

Selia hat vor Augen, was geschieht, wenn in ihrem Dorf ein Mädchen ihre eigenen Gefühle über die Ehre der Familie stellt. Die junge Rasha würde von ihrem Vater getötet, weil man sie händchenhaltend mit dem Sohn des Lehrers erwischte. Rashas Mutter akzeptierte das Tun ihres Ehemanns. Um sogenannte "Ehrenmorde" geht es in einem Stück von Shaam Joli und Laura Federolf, das derzeit in den Räumen der Wilhelmsburg zu sehen ist.

