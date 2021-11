Ulm

10:49 Uhr

Theater Ulm zeigt "Die Wand": Die letzte Überlebende wird Teil der Natur

Marie Luisa Kerkhoff spielt die Solorolle in "Die Wand" im Podium des Theaters Ulm.

Plus Im Podium ist eine Bühnenfassung des Romans "Die Wand" zu sehen. Marie Luisa Kerkhoff zeigt bei der Premiere des Solostücks eine starke Leistung.

Von Dagmar Hub

Was tut ein Mensch, wenn er durch befremdliche Ereignisse befürchten muss, der oder die einzige Überlebende und damit der letzte Mensch zu sein? Oder gänzlich und dauerhaft von der Zivilisation abgeschnitten eine Art Robinson-Dasein führen zu müssen? Will dieser Mensch leben? Und wie sieht er sein gegenwärtiges und sein früheres Leben? Im Podium des Theaters Ulm inszeniert der Schauspieler Maurizio Micksch mit Marie Luisa Kerkhoff in der Solorolle eine von ihm und Christian Stolz geschaffene eigene Bühnenfassung des 1963 erschienenen Romans „Die Wand“ von Marlen Haushofer.

