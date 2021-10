Wie die Junge Ulmer Bühne die Kinder der Wullenstetter Grundschule stärkt

Plus Mit Bewegung und Kunst gegen Pandemie-Sorgen: "Kinder stärken" heißt ein Programm der Jungen Ulmer Bühne, das Leben in die Klassenzimmer bringen soll.

Manchmal helfen Zahlen, um große Probleme zu begreifen: Die Robert-Bosch-Stiftung befragt - gemeinsam mit der Zeitung "Die Zeit" - immer wieder Lehrkräfte. Das aktuelle Ergebnis des "Deutschen Schulbarometers": 71 Prozent der Befragten berichten, dass ihre Schüler und Schülerinnen im Jahr 2020/2021 weniger gelernt haben als in normalen Schuljahren. Das allein wäre noch keine Überraschung in den Pandemie-Wirren. Aber die Lehrer erleben die Kinder auch "weniger motiviert, unruhiger, ja sogar aggressiver als vor der Krise".