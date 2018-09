08:08 Uhr

Umbau im Museum der Brotkultur: So viel Platz im Salzstadel

Das Museum der Brotkultur bleibt bis voraussichtlich Mai 2019 geschlossen. Die Dauerausstellung wird komplett erneuert. Welche Pläne es für die Zukunft gibt.

Von Marcus Golling

Die Arbeiter hämmern, die Sägen kreischen, der Boden ist voller Staub und Holzspäne. Aber wenn Isabel Greschat, die Direktorin des Museums für Brotkultur, durch die Baustelle im zweiten Stock ihrer Hauses läuft, sieht sie nicht die Baustelle, sondern blickt in die Zukunft. „Man hat das Gefühl von Weite und Möglichkeit“, sagt sie, während sie den Blick durch den verwandelten Raum streifen lässt. Die alten Ausstellungseinbauten und -wände sind weg und mit ihnen die Enge. Plötzlich erfüllt wieder Tageslicht den historischen Bau, die achteckigen Holzstützen, die mächtigen Balken der Decke: All das ist wieder sichtbar. Und so soll es auch bleiben.

Seit gut zwei Wochen ist das Museum im ehemaligen Salzstadel im Norden der Ulmer Altstadt für Besucher geschlossen. Die Mitarbeiter haben alle rund 500 Objekte der bisherigen Dauerausstellung sicher ins Depot gebracht, seit Anfang der Woche sind die Handwerker zugange. Es geht um eine komplette Verwandlung des Museums: Die in die Jahre gekommene Dauerausstellung wird komplett erneuert, und das bedeutet weit mehr als nur den Austausch einzelner Exponate. Isabel Greschat, seit 2015 Leiterin des Hauses, will mehr Licht, mehr Platz – und neue Akzente.

Museum der Brotkultur: Neue Ausstellung für die Kunstsammlung

Greschat will sich inhaltlich noch nicht in die Karten schauen lassen, auch weil die wissenschaftliche Vorarbeit noch nicht abgeschlossen ist. Aber fest steht: Die neue Dauerausstellung wird den Besucher nicht mehr an einem roten Faden durch die Kulturgeschichte des Brotes führen, sondern ihm mehr Freiheiten lassen. Mehr Aufmerksamkeit soll der hochkarätigen Kunstsammlung zukommen, die weniger der Bebilderung der Themen dienen soll, als vielmehr für sich selbst stehen soll. Die Gemälde und grafischen Arbeiten hängen künftig an Wänden in der Mitte der beiden großen Ausstellungsebenen im ersten und zweiten Stock. Die bekannten Highlights, beispielsweise von Salvador Dalí oder Pieter Brueghel d. J., sollen auch künftig im Salzstadel zu sehen sein, dazu aber auch viele der bislang noch im Depot wartenden Neuerwerbungen. Die Sammlung des Museums umfasst laut Mitarbeiter Jan Rüttinger etwa 21500 Stücke.

Um die Bilderwände herum entstehen Tableaus, die sich Themen rund um Brot und Ernährung widmen. Nach dem Willen Greschats soll es weniger darum gehen, wie frühere Generationen gelebt haben, sondern mehr darum, wie das Brot Gesellschaft, Geschichte und Mentalität geprägt hat. „Es gibt so viele spannende Themen – und ich liebe sie alle.“ Bei diesen als Thementische kommt den (dann erneuerten) Audioguides eine besondere Rolle zu: Sie sollen dann nicht nur Informationen liefern, sondern in Form von Klangcollagen auch Originaltöne und Atmosphäre liefern. Die Audioguides sollen in zunächst drei Sprachen verfügbar sein. Auch mehr interaktive Stationen sollen in die Dauerausstellung integriert werden. „Wir wollen es aber nicht übertreiben“, sagt Greschat.

Ein neuer Name für das Museum

Voraussichtlich noch etwa acht Monate wird das Museum der Brotkultur geschlossen sein. „Die Zeit wird schnell vergehen, weil wir so viel zu tun haben“, sagt die Direktorin. Ganz aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwinden will die Institution allerdings nicht, deswegen sind zwei Ausstellungen an ungewohnter Stelle geplant – im Chorraum des Hauses der Begegnung. Die wird schon am Freitag, 5. Oktober, um 19 Uhr eröffnet: Sie zeigt Grafiken von Käthe Kollwitz, Ernst Barlach und anderen Künstlern aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts – aus Sicherheitsgründen allerdings als Reproduktionen. Im Januar folgt, ebenfalls im Haus der Begegnung, eine Schau mit politischen Originalplakaten der 1920er Jahre, alle aus der eigenen Sammlung.

Dann, wahrscheinlich Ende Mai, kehrt das Museum der Brotkultur zurück – und doch nicht. Denn mit der alten Dauerausstellung wird auch der Name des Hauses verschwinden. Wie es dann heißt? Greschat lächelt – und verrät nichts. Man suche nach einem Termin, um die Öffentlichkeit zu informieren. „Den Namen haben wir schon“, stellt die Chefin klar.

Empty House Party Am Freitag, 12. Oktober, um 19 Uhr lädt das Museum der Brotkultur in den ausgeräumten Salzstadel ein. Die Gäste erwarten Kurzführungen durch das Gebäude, ein ungewöhnliches Bilderrätsel sowie Klezmer und Weltmusik mit dem Ensemble Pio. Dazu gibt es Limonaden und Cocktails von Rosebottel sowie Häppchen. Anmeldung erforderlich unter Telefon 0731/69955.

