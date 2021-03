vor 17 Min.

Unbekannte randalieren in einem Sendener Lagerhaus

Unbekannte haben in einem Lagerhaus in Senden Fenster und Türen zerstört.

Mehrere Täter brechen laut Polizei in ein Gebäude in Senden ein und zerstören dort Fenster, Türen und Gegenstände. Zudem stehlen sie offenbar ein Mikrofon.

Massiver Vandalismus sowie Diebstahl in einem Lagerhaus in Senden: Wie die Polizei mitteilt, haben vermutlich mehrere Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag mittels Brecheisen die Seitentüre eines Lagerhauses in der Erich-Ritting-Haus Straße aufgehebelt.

Fenster und Türen in dem Sendener Lagerhaus werden beschädigt

In dem Gebäudekomplex wurden die dortigen Fenster, Türen und ein Glastisch mutwillig beschädigt. Zudem wurde im Erdgeschoss der Inhalt eines Feuerlöschers versprüht.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zudem meldet die Polizei, dass ein Mikrofon im Wert von 140 Euro entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf oder zu verdächtigen Personen geben können, können sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 mit der Polizeistation Senden in Verbindung setzen. (AZ)

