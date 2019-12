16:45 Uhr

Unbekannter bedroht junge Frau mit Messer

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 6.50 Uhr am Hauptbahnhof Ulm eine junge Frau mit einem Messer bedroht.

Nach Erkenntnissen der Bundespolizei sprach er die Frau in der Unterführung ohne erkennbaren Grund aggressiv an und drohte offenbar, sie zu töten. Zudem soll der Mann ein Messer gezogen haben, mit dem er bedrohlich in ihre Richtung zeigte. Eine Fahndung verlief erfolglos.

Der mutmaßliche Täter wird als ungefähr 1,65 Meter großer, schmächtiger und lebensälterer Mann mit blauen Augen beschrieben. Er soll zur Tatzeit Wollmütze, Schal Jacke und Hose getragen haben – alles in schwarz. Der Mann sprach offenbar Hochdeutsch.

Hinweise an die Bundespolizei unter Telefon 0711/870350. (az)

