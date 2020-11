vor 51 Min.

Unbekannter beschädigt Corona-Test-Zelt am Neu-Ulmer Landratsamt

Ein unbekannter Täter soll ein Testzelt in der Kantstraße eingeschnitten haben. Wer hat etwas gesehen?

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende ein in der Kantstraße aufgestelltes Corona-Test-Zelt mutwillig beschädigt. Das berichtet die Polizei Neu-Ulm. Das Zelt gehört zur Corona-Teststation des Landratsamtes. Der Unbekannte schnitt laut Polizeibericht die Ecken des Zeltes ein und verursachte so einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm in Verbindung zu setzen. (az)

Lesen Sie dazu auch: