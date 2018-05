16.05.2018

Viele Sorten an einem Stamm

Kreisfachberater Rudolf Siehler zeigt in kostenlosen Kursen, wie man Obstbäume veredeln kann. Dabei geht es vor allem um den richtigen Umgang mit sehr scharfen Messern

Von Inge Pflüger

Steht in Ihrem Garten ein alter Apfelbaum, der bald ersetzt werden muss? Oder pflegen Sie eine Streuobstwiese mit regionalen Züchtungen, die heute kaum noch zu haben sind? Vielleicht haben Sie auch nur einen einzelnen Baum oder einen kleinen Garten, möchten aber mehrere Sorten Äpfel beziehungsweise Birnen ernten? Dann bietet sich das Umpfropfen beziehungsweise das Veredeln an. Dadurch nämlich lassen sich Sorten- und Wuchseigenschaften neu kombinieren. Immer mehr Obstliebhaber interessierten sich dafür.

Da jetzt die Zeit zum Veredeln ist, kam der Neu-Ulmer Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege, Rudolf Siehler, vor Kurzem nach Pfuhl. Dort führte er mehr als zwei Dutzend Interessierte in die Kunst des Veredelns ein. Alle waren sie total begeistert. Sie kamen nicht nur aus Pfuhl, oder Offenhausen, sondern aus dem südlichen Landkreis und aus dem Alb-Donau-Kreis.

Zunächst trafen sich die Hobby-Veredler in der Pfuhler „Moschte“, um alles Wissenswerte in der Theorie zu erfahren. Dann ging es hinaus aufs städtische „Wiesle“, das der örtliche Obst- und Gartenbauverein Pfuhl-Offenhausen pflegt, um das Gelernte in die Tat umzusetzen. Mehrere Stunden dauert solch ein Kurs, der kostenlos angeboten wird. Das Interesse der Teilnehmer war jedenfalls groß – etwa bei der 19-jährigen Anne-Rose Mayer aus Tiefenbach und ihrer Freundin Stella Bauer aus Nersingen. Mayers verstorbener Opa hatte ihr das Veredeln gezeigt, jetzt will sie es mit ihrer Freundin selbst versuchen. Neugier auch bei einem Blausteiner Ehepaar und einem Pärchen aus Dornstadt, das ihren Conférence-Birnenbaum mit der köstlichen Wintersorte „Gräfin von Paris“ noch bereichern will. Dann könnten sie ununterbrochen in der Erntezeit Birnen pflücken. Auch ein Steinheimer Hobbyzüchter möchte seinen einzigen Apfelbaum um mindestens fünf Apfelsorten reicher machen. Wolfgang Hillmann aus Elchingen begründete sein Interesse mit dem simplen Satz: „Man lernt nie aus“.

Indes wurde der Kreisfachberater Rudolf Siehler nicht müde, Fragen zu beantworten oder zu demonstrieren, wie etwa der sogenannte Kopulationsschnitt an den Edelreisern geführt werden muss – nämlich „nur mit einem sehr scharfen Kopulations-Messer, möglichst glatt und bolzengerade“.

Wer Obstbäume veredeln will, sollte bereits im Winter handeln und entsprechende Edelreiser schneiden – einjährige Triebe aus dem Vorjahr, mindestens bleistiftstark, mit kurzem Knospen-Abstand und aus den oberen, gut belichteten Kronenpartien. Laut Siehler müssen die Edelreiser dann etikettiert an einem kühlen, dunklen Ort sowie eingeschlagen – etwa in feuchtem Sand – gelagert werden.

Wenn sich im Frühjahr „mit beginnendem Saftdruck die Baumrinde lösen lässt“, sollte umgepfropft werden. Der dazu notwendige „Langschnitt“ wurde von dem Fachmann immer wieder gezeigt, ebenso das Absägen und Abwerfen der Äste, oder die Pfropfköpfe, die in die Edelreiser eingeschoben werden. Geübt wurde auch das straffe Verbinden der „Wunde“ mit feuchtem Bast und das Verstreichen von Veredelungswachs auf Pfropfkopf und Schnittstelle. Der Bastverband muss im Laufe des Sommers übrigens gelöst werden, damit er nicht ins Holz einschneidet und die Veredlung zum Absterben bringt.

