vor 52 Min.

Wandas schmutziger Schmäh auf der großen Bühne

Die Band aus Wien spielt gerne in der Region, nun in der Ratiopharm-Arena. Höhen, Tiefen, Machogehabe und Scheitern, davon handelt Wandas Musik.

Von Andreas Brücken

Ganz offensichtlich fühlen sich Marco Michael Wanda und seine Band wohl in der Region. Vor fast fünf Jahren setzte die Truppe als Opener des Obstwiesenfests einen verfrühten Höhepunkt im Festivalprogramm. Wenig später kehrten die Wiener zurück und ließen sich vor etwa 1200 Besucher im Ulmer Roxy vor ausverkauftem Haus feiern. Mit rund 2000 Fans in der Ratiopharm Arena haben die Musiker auf ihrer „Ciao!“-Tour nun noch eine gewaltige Schippe draufgelegt.

Wandas Musik klingt nach durchzechten Nächten

Mehr Platz, Licht und Effekte bot die Band ihren Fans auf der größeren Bühne, wenn auch der rustikale Charme der Roxy-Werkhalle dieser grobschlächtigen Band besser gestanden hatte. Der Erfolg der vergangenen Jahre hat die Österreicher jedoch bei Weitem nicht zahmer werden lassen. Das konnten auch die Streicher an Geige und Cello in der aktuellen Live-Besetzung nicht bewirken. Die Gruppe ist seit jeher als das garstige Gegenstück zu ihren österreichischen Musikkollegen bekannt. Denkt man bei Musik „Made in Austria “ an die schicken Liedermacher wie Fendrich oder Falco, zeichnen Wanda die Welt in ihren Liedern von der noch viel schmutzigeren Seite: Würden klebrige Bierpfützen, durchzechte Nächte oder verruchte Bordelle klingen, sie klängen wie Wanda.

Höhen und Tiefen, Machogehabe und persönliches Scheitern fasst Sänger Marco Michael Wanda in seinen Liedern zusammen. Selbstzerstörerisch, wie das Schredderbild von Banski oder ein surreales Werk von Salvador Dalí , können dabei Text und Melodie klingen: „Alles tut so weh – bitte nimm mich bei der Hand, ich kann nicht mehr. Und wir können uns gegenseitig keine Antwort auf das Leben sagen“ singen Wanda auf dem aktuellen Album „Ciao“. Aber auch schon im Jahr 2014 lauteten finstere Zeilen: „Ich glaub, das sieht ein jeder ein – am Ende seines Lebens wird ein jeder einsam sein. – Also bitte – tu mir weh, Luzia, oder irgendwer anders tut’s statt dir!“ Mit diesem Titel feuerten die fünf Jungs aus Wien gleich in der Startphase des Konzerts einen ihrer größten Hits auf ihre Fangemeinde. Immer wieder heischte der Frontmann nach dem Beifall der Besucher, um sich darin sichtlich selbstverliebt sonnen zu dürfen.

Wanda überzeugt mit schrägen Texten und morbidem Hauch

Die Mischung aus schrägen Texten und morbidem Hauch sind seit Jahren das Erfolgsrezept der Band, die sich ihren Namen von einer legendären Wiener Zuhälterin geborgt hat. Wanda bleibt Wanda, ohne Schmuck und Schnörkel – sogar der wie selbst gebastelt wirkende „Amore“-Aufkleber auf der Bassdrum von Lukas Hasitschka hat die Jahre überdauert. Die neuen Texte von Marco Michael Wanda , der eigentlich Fitzthum heißt, wirken noch kryptischer und lassen die Fans teilweise über die Botschaft dieses charismatischen Sängers grübeln – dabei entzünden die Titel musikalisch ein Licht am Ende des Tunnels: „S.O.S. und immer wieder aufstehen – S.O.S. und immer wieder rausgehen.“ Die Songs wirken nicht mehr so destruktiv wie zu Hoch- und Rauschzeiten, sondern eher wie eine abklingende Alkoholvergiftung. In eine Imageschublade lässt sich die Band ohnehin nicht stecken: Die wäre für die vor Testosteron strotzenden Herrn viel zu klein. Nach fast zwei Stunden auf der Bühne greifen Wanda noch einmal zur Zugabe tief in ihr Musikarchiv und holen den Skandalsong „ Bologna “, die Wanda-Hymne schlechthin, heraus: „Ich kann sicher nicht mit meiner Cousine schlafen. Obwohl ich gerne würde, aber ich trau mich nicht!“

Glücklich dürfen sich die Neu-Ulmer Besucher in der Ratiopharm-Arena allemal schätzen, diese Truppe aus Österreich live erleben zu dürfen. Den folgenden Auftritt in Hannover musste die Band krankheitsbedingt absagen.

Lesen Sie auch: AnnenMayKantereit in der Ratiopharm-Arena – oder: Irgendwas fehlt immer

Das Falco-Musical: Falco – ein Musical über den rappenden Mozart des 20. Jahrhunderts

Neues vom Donaufest : Das Donaufest 2020 verspricht "Donauvielfalt in allen Farben"

Themen folgen