Was ein Bildenhund alles leistet

Sara und Emmy sind Alltagshelden auf vier Pfoten. Helga Bröckel und Sylvia Hofmeister sind beide blind und mit ihren Vierbeinern zu Gast an der Grundschule Wullenstetten.

Von Andreas Brücken

Weit mehr als nur ein Haustier sind die beiden Hundedamen Emmy und Sara für ihre Besitzer. Sie sind Blindenführhunde im Dienst von Helga Bröckel und Sylvia Hofmeister aus Weißenhorn. Jüngst waren die beiden Frauen mit ihren vierbeinigen Begleitern zu Gast in der Grundschule Wullenstetten, um den Buben und Mädchen der zweiten Klasse zu zeigen, wie Frauchen und Hund zusammenarbeiten.

Schon am Eingang zum Schulgebäude bleibt die Labradorhündin Sara stehen, weil sie eine Schwelle erkannt hat. Bröckel ist gewarnt und nähert sich dem für sie unsichtbaren Hindernis. Als Nächstes folgt das Kommando „Suche die Treppe!“ Gleich darauf führt Sara am Führgeschirr ihre Begleitung an das Geländer, das in das Untergeschoss des Schulhauses führt. „Blindenhunde sollen das fehlende Sehvermögen ersetzen“, erklärt Bröckel und führt den Kindern eine Szene vor, wie sie im Alltag geschehen könnte: „Geh zum Schalter“, sagt sie. Sara lässt den Blick im Raum schweifen und erkennt das Lehrerpult als das gemeinsame Ziel.

Im Führgeschirr ist der Hund im Dienst

„Solange das Tier sein Führgeschirr trägt, weiß es, dass es im Dienst ist“, erklärt Hofmeister. Tatsächlich weichen die beiden Hunde ihren Führern in dieser Zeit nicht von der Seite. Als Hofmeister und Bröckel die Halsbänder der Hunde abnehmen, erkunden Sara und Emmy neugierig das Klassenzimmer, werfen Blicke in die Schultaschen oder streunen schwanzwedelnd zwischen den Reihen der Buben und Mädchen hindurch.

Was spielerisch leicht aussieht, ist das Ergebnis einer intensiven Ausbildung, erklärt Hofmeister. Schon im Welpenalter zeigt sich, ob ein Hund zum Blindenführhund geeignet ist. Der Hund muss nervenstark, aufmerksam und friedfertig sein. Sechs bis acht Monate nach der Geburt beginnt die Grundausbildung der Hunde: Rund 30 Anweisungen lernt der Vierbeiner von seinem Trainer. „Sitz“, „Platz“ oder auch „Finde den Zebrastreifen“ seien die ersten Kommandos, welche die jungen Hunde kennen. „Etwa so, wie Kinder in der Grundschule das Lesen und Schreiben lernen“, beschreibt Hofmeister den tierischen Lehrplan.

Der Hund schützt das Frauchen und weist den Weg

Im besten Fall verstehen sich Halter und Hund und werden ein langjähriges Gespann. Dass die vierbeinigen Gefährten nicht nur das fehlende Sehvermögen ersetzen, erklärt Bröckel an einem beeindruckenden Beispiel, als sie mit ihrer Hündin spazieren ging. Zwei Teenager hätten es sich offenbar zum Spaß gemacht, sie zu irritieren, wie sie erzählt: „Sara hat das sehr schnell kapiert und hat sich schützend zwischen mich und die Buben gestellt.“ Der fragwürdige Spaß sei den beiden damit schnell vergangen, erinnert sich Bröckel weiter.

„Der Job als Blindenhund ist anstrengend“, weiß Hofmeister. Besonders die Arbeit im hektischen Straßenverkehr verlange von den Tieren die volle Konzentration: „Sprecht bitte immer nur den Halter an und nicht den Hund“, appelliert Hofmeister an die Kinder. Streicheln oder Ansprechen sollten ein absolutes Tabu sein, weil eine Ablenkung den blinden Halter gefährden könnte.

Rund 25000 Euro kostet ein Begleithund für Blinde. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse. Bröckel und Hofmeister sind sich jedoch einig, dass sie ihre Hunde um keinen Preis mehr hergeben würden. Nach etwa zehn Jahren treten die Vierbeiner in den verdienten Ruhestand, den sie meistens bei ihren Haltern verbringen dürfen.

