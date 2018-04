05:58 Uhr

Wenn Mensch und Maschine Freunde werden

Joasihno aus München präsentieren sich im Roxy als Pioniere einer neuen elektromechanischen Musik mit Baumarkt-Charme. Das liegt vor allem an ihrem Roboter-Orchester.

Auf der Bühne: Orientteppichen, darauf Synthesizer, Effektgeräte, Percussioninstrumente – und seltsame Apparaturen, auf die man sich als Konzertbesucher zunächst keinen Reim machen kann. Das, was Cico Beck und Nico Sierig alias Joasihno im Roxy-Studio machen, ist das Gegenteil frontaler Rock-Pop-Bespaßung: eine konzentriertes, fast meditatives Jammen, ein Schwelgen in monotonen Grooves und manchmal fast sakralen Harmonien. Ein Juwel von Konzert, das rund 70 Zuhörer eine gute Stunde lang glücklich staunen lässt.

Die zwei auf der Bühne sind auch nicht irgendwer: Joasihno aus München gehören zu den interessantesten deutschen Musiker in der bunten Grauzone zwischen Elektronik und Indie, die hierzulande die Weilheimer The Notwist entscheidend geprägt haben. Auf deren Label ist auch das jüngste Joasihno-Album „Meshes“ erschienen, und bei denen hat Cico Beck 2015 auch von Martin „Console“ Gretschmann den Job des Chef-Elektronikers auf der Bühne übernommen. Daneben spielt der gebürtige Eichstätter auch bei Bands wie Aloa Input oder Ms. John Soda. Kurz: Er ist einer der umtriebigsten Kreativen der alternativen Musikszene im Freistaat.

Joasihno, ursprünglich das Soloprojekt Becks, ist mittlerweile sein popfernstes Experimentierfeld, die Synthie-Loops und Flächen erinnern an Ambient-Pioniere wie Cluster oder Brian Eno, die Rhythmen klackern und pochen irgendwo zwischen gegenwärtigem Techno und strengem Kraut-Erbe; Kenner spüren eine Seelenverwandtschaft mit aktuellen Künstlern wie Four Tet oder Boards of Canada. Doch Joasihno sind eben nicht nur zwei Nerds, die auf Laptops starren. Denn manchmal spitzeln Folk und Blues zart durchs digital-analoge Geflecht. Und plötzlich, das Konzert ist schon ein paar Minuten alt, gerät die Bühne wie von Geisterhand in Bewegung, kleine Klöppel schlagen auf Snares, Hihats und Xylophon-Hölzer, plötzlich drehen sich auch die seltsamen Metallarme, die Beck und Sierig umgeben. An jeden von ihnen hängt eine Schnur mit einer Holzkugel daran. Bei jeder Rotation schlagen diese gegen metallene Percussion-Elemente – was beinahe eine Tempelatmosphäre erzeugt. Und charmant nach Baumarkt-Bastelei aussieht.

Als elektromechanisches Menschen-und-Roboter-Orchester sind Joasihno ein Unikat und ein Beispiel dafür, dass Live-Musik noch immer neue, tatsächlich ungekannte Wege beschreiten kann. Das Konzert von Joasihno im Roxy ist Teil der experimentellen Reihe „Laborphase“: Es ist, als wäre diese für die Münchner erfunden worden.

