Wiblinger Bachtage: In Musik steckt oft auch Politik

Das Ludwigsburger Bläser-Quintett spielt am Dienstag, 21. Mai, um 20 Uhr in Schloss Erbach virtuose Musik von Händel bis Duke Ellington.

Die Wiblinger Bachtage, die am Sonntag beginnen, stehen unter dem Motto „Ländersache“. Das Programm bietet viel mehr als nur Musik aus der Zeit des Namenspatrons.

Von Marcus Golling

Bei den Wiblinger Bachtagen geht es um Musik – aber noch um viel mehr. Bei dem Festival haben Kooperationen von Künstlern begonnen, sind Freundschaften zwischen Wiblinger Chorsängern und Profimusikern entstanden. Viele Künstler, so berichtet der musikalische Leiter Albrecht Schmid, blieben mehrere Tage, für mehrere Auftritte, manchmal aber auch nur, um die Kollegen zu besuchen. Am Sonntag, 12. Mai, um 20 Uhr beginnt die 35. Ausgabe, die unter dem Motto „Ländersache“ steht, mit einem Konzert in der Ulmer Martin-Luther-Kirche.

Das Festivalthema, so erklärt Schmid, der selbst bei sechs Konzerten und beim Abschlussgottesdienst mitwirkt, spiegle sich vielfach im Programm. Es gehe darum, wie das Werk großer Komponisten von den politischen Verhältnissen, in denen sie arbeiteten, geprägt wurde – allein schon dadurch, dass viele bei Hofe oder für die Kirche tätig waren; aber auch darum, wie sich manche diesen Zwängen künstlerisch entziehen konnten. Als Beispiel nennt Schmid den Namensgeber des Festivals, Johann Sebastian Bach, der in Leipzig eine feierliche Ratswahlkantate komponiert habe, aber eben auch eine „Bauernkantate“. Bei letzterer merke man, wie Bach die ganze evangelische Strenge beiseite schiebt „und ein paar Hits schreibt“. Andere Darbietungen des 14-tägigen Festivals sind in der Hinsicht „Ländersache“, als dort landestypische und manchmal folkloristische Klänge zu hören sind – etwa bei Béla Bartóks „Rumänischen Volkstänzen“ oder beim Jazzabend mit Christian Elin (Saxofon/Bassklarinette), dessen Musik „die französische Landschaft abbildet“.

Zum Programm gehören auch zwei Konzerte für Schulklassen

Die beiden Beispiele zeigen: Das Spektrum der Wiblinger Bachtage reicht über die Zeit ihres Namenspatrons weit hinaus. Dazu gehört auch, dass durch das Gastspiel des Ensembles Ricci Capricci wieder Musik der Renaissance und des Frühbarock zum Programm gehören. Neben den zwölf Abendkonzerten gehören zum Programm auch zwei vormittägliche Veranstaltungen für Schüler, bei denen Profimusiker – dieses Jahr die Mitglieder des Ludwigsburger Blechbläser-Quintetts – zeigen, wie Musik überhaupt entsteht. Schmid ist es wichtig, dass sich diese Angebote nicht etwa an musikalische Talente richten, sondern an ganz normale Schulklassen. „Das ist für die Schüller immer faszinierend“, weiß er aus Erfahrung.

Rund 60000 Euro beträgt das Budget der Bachtage, nur etwa 8000 Euro davon kommen aus öffentlicher Förderung. Der Rest, so Susanne Kolb, Vorsitzende des Fördervereins, müsse anderweitig zusammengetragen werden, durch Spenden, durch Sponsoring, durch den Verkauf von Anzeigen im Programmheft. Und dann gehört noch jede Menge privates Engagement dazu: So übernachten die Musiker überwiegend bei den Sängern der Wiblinger Kantorei, die beim Eröffnungskonzert und dem Abschlussgottesdienst auch selbst singen. Albrecht Schmid ist für ihre Unterstützung mehr als dankbar: „Ich könnte das nicht schaffen, wenn ich das alleine an der Backe hätte.“

Einen Überblick über die Veranstaltungen gibt es hier und in den ausliegenden Flyern. Karten für die Veranstaltungen gibt es unter anderem bei Reisser-Musik in der Ulmer Frauenstraße, in den Wiblinger Filialen der Sparkasse, täglich von 17 bis 18 Uhr unter Telefon 0731/95024974 sowie an der jeweiligen Abendkasse.

