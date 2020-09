vor 19 Min.

Wildtiergehege in Wallenhausen soll nicht für Solarpark weichen

Plus Der Weißenhorner Bauausschuss lehnt Pläne für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen bei Wallenhausen ab. So haben die Stadträte ihre Entscheidung begründet.

Von Jens Noll

An sich eine ganz gute Idee, aber nicht an dieser Stelle: So beurteilt der Weißenhorner Bauausschuss die Pläne für einen Fotovoltaikpark bei Wallenhausen. Ein Grundstückseigentümer hat für zwei Flurstücke südöstlich des Weißenhorner Stadtteils eine Bauleitplanung angeregt, um dem Vorhaben den Weg zu ebnen.

Das Landratsamt Neu-Ulm stuft die Flächen als ökologisch hochwertig ein

Aktuell werden die Flächen als Wildtiergehege genutzt. Das Landratsamt Neu-Ulm stuft sie als ökologisch hochwertig ein. Der Antragsteller möchte das Gelände künftig anderweitig nutzen und nach eigenen Angaben ein zukunftsorientiertes Projekt realisieren. In einem ungefähr 2,5 Hektar großen Solarpark soll klimafreundlich Strom erzeugt werden, die Leistung soll etwa 1,5 Megawatt betragen.

Die Stadtverwaltung hat jedoch Zweifel, ob das Landratsamt das Projekt an dem Standort überhaupt genehmigt. Wie Roman Brandt vom städtischen Bauamt anmerkte, setzt die Förderung durch das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) eigentlich voraus, dass Solarparks entlang von Bahnstrecken und Autobahnen oder auf Konversionsflächen entstehen. Auch eine große Mehrheit des Bauausschusses konnte einem solchen Vorhaben im Osterbachtal nicht viel abgewinnen.

Jürgen Bischof (WÜW) will nicht "die Landschaft zupflasern"

Es sei zwar wichtig, dass man erneuerbare Energien fördere, sagte Jürgen Bischof (WÜW). Doch mitten in der Landschaft eine Fotovoltaikanlage zu bauen sei der falsche Weg. „Es gibt Flächen, die nicht so exponiert sind“, sagte er. „Das passt hier nicht.“ Ulrich Hoffmann (WÜW) ergänzte, dass es noch viele weitere mögliche Standorte für Fotovoltaik gebe, zum Beispiel auf großen Dächern. Die sollte man aus seiner Sicht vorrangig nutzen, „bevor wir die Landschaft zupflastern“.

Ulrich Fliegel (Grüne) kann die Intention des Besitzers überhaupt nicht verstehen. Früher sei dort eine Ziegelei gewesen, daraus sei im Laufe der Jahre eine Biotopfläche geworden. Das Wildtiergehege sei ein Kleinod, ergänzte Fliegel, das man eigentlich so belassen sollte. „Das ist mit Sicherheit der falsche Platz für erneuerbare Energie“, betonte der Wallenhauser.

Gibt es in Weißenhorn überhaupt potenzielle Standorte für Solarparks?

Herbert Richter (SPD) nahm den Antrag zum Anlass, eine generelle Prüfung vorzuschlagen im Hinblick darauf, ob es auf Weißenhorner Gemarkung überhaupt Konversionsflächen und somit potenzielle Standorte für Solarparks gibt. „Im Zusammenhang mit der Klima- und Energiewende müssen wir uns mit so etwas beschäftigen“, sagte Richter zur Begründung.

Dem widersprach Johannes Amann (WÜW) allerdings vehement: Er sehe den Antrag nicht als Arbeitsauftrag, nach geeigneten Flächen zu suchen. „Will man sich die Landschaft so verbauen mit schwarz-blauen Flächen?“, fragte er in die Runde. Auf großen Hallen oder in Neubaugebieten gebe es schließlich genug Möglichkeiten, Fotovoltaikanlagen anzubringen.

So fiel die Abstimmung im Weißenhorner Bauausschuss aus

Richters Vorschlag für eine Prüfung nach geeigneten Standorten für Solarparks lehnte das Gremium schließlich mit acht zu sechs Stimmen ab. Noch deutlicher fiel die Abstimmung über die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für die Anlage bei Wallenhausen aus: Nur zwei Stadträte waren dafür, zwölf stimmten dagegen.

