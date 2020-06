11:04 Uhr

Wo Neu-Ulm so richtig aufblüht

Wolfgang Gaus in einer der Gerlenhofer Blühwiesen.

Erlebbarer Schutz von Insekten: Die Schutzgemeinschaft bereitet im großen Stil Flächen für Biene, Schmetterling und Co.

Von Richard-Gerrit Ranft

Die Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum - Gau - hat in den vier Jahrzehnten ihres Bestehens viel Gutes getan an Flora und Fauna innerhalb des Stadtgebiets. Die Schutzregionen Plessenteich und Illerschleife hat sie angelegt, hunderte Nistkästen für Schleiereulen und Fledermäuse ausgebracht, Schulklassen die Natur nähergebracht. Nun hat sie sich ein weiteres Tätigkeitsfeld erschlossen: Blühwiesen zum Nutzen für Biene, Schmetterling und Co.

Blühwiesen vor den Toren Neu-Ulms

Wanderern, vor allem aber auch Radfahrern, die in diesen Frühlingswochen zwischen den Stadtteilen Finningen, Reutti und Gerlenhofen unterwegs sind, stechen allenthalben ausgedehnte schneeweiße Felder ins Auge - Blühwiesen, die auf den ersten Blick von Millionen Margeritenblüten beherrscht scheinen. Genaues Betrachten aus der Nähe offenbart erst die Vielfalt und Farbigkeit der Pflanzen. Das Saatgut, das diese Pracht erst hervorgebracht hat, finanziert der Gau mit knapp 30000 Euro. Unter den vierzig verschiedenen Blumen- und Gräserarten finden sich Schafgarbe, Glocken-, Korn- und Flockenblume, Lichtnelke und Klatschmohn, dazu Wiesenhafer, Knäuel- und Rispengras, Rot- und Wiesenschwingel, Gold- und Glatthafer. Alles verteilt auf mittlerweile gut 330.000 Quadratmeter. Möglicherweise einzigartig in Bayern.

Insektensterben gab den Ausschlag

Angefangen hat das Blühwesen vor drei Jahren, als viel vom Bienensterben die Rede war und der Gau erst mal drei Hektar eigener Wiesenflächen mit Staudensamen überschüttete. Schon im Folgejahr schlossen sich zahlreiche Landwirte und die Stadt Neu-Ulm an und stellten schon mal gut zehn Hektar eigenen Grund und Boden zum Anlegen von Blühwiesen zur Verfügung. Weitere zwölf Hektar folgten 2020, die überwiegend in Privathand liegen.

„Allein siebzehn Neu-Ulmer Landwirte machen mit und stellen Felder zur Verfügung“, begeistert sich Gau-Geschäftsführer Wolfgang Gaus im Gespräch mit unserer Zeitung über diesen Einsatz. Sie erhalten als Ersatz für ihren Verzicht auf Ernteergebnisse zwar ordentliche Förderung nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm, müssen das Feld dazu aber fünf Jahre lang insektenschonend bewirtschaften. Danach läuft der Vertrag aus, kann aber verlängert werden. Angewiesen wird das Geld allerdings nur, wenn ein vorheriger Acker in eine Wiese umgewandelt wurde, auf Düngung verzichtet und die Wiese erst Mitte Juni erstmals gemäht wird. Der Gau stockt die Summe auf, sodass jährlich rund tausend Euro pro Hektar zusammenkommen.

„Dazu allerdings könnten wir gut noch ein paar Stifter oder Sponsoren brauchen“, sagt Gaus. Das erhoffte Ergebnis, Insekten aller Arten eine nahezu unerschöpfliche Nahrungsquelle zu bescheren, stellte sich augenblicklich ein. Allein vom Wiesenrand aus lassen sich zahllose Arten identifizieren. „Man muss dazu gar nicht mal ins Feld hineinlatschen“, meint Gaus. Bienen, Hummeln und Schwebfliegen tun sich am Nektar der Blüten gütlich.

Vom Bläuling über den Zitronenfalter bis hin zu Admiral, Kaisermantel und sogar dem Schwalbenschwanz

Schmetterlinge vom Bläuling über den Zitronenfalter bis hin zu Admiral, Kaisermantel und sogar dem Schwalbenschwanz kommen vorbei. „Ich wundere mich“, staunt sogar Biologe Gaus, „wie sich das so schnell herumspricht in der Insektenwelt, dass hier etwas zu holen ist“.

Dass sich auch unter Spaziergängern herumsprechen könnte, hier seien wunderschöne natürlich gewachsene Blumensträuße kostenfrei zu ernten, ficht Geschäftsführer Gaus wenig an. Da seien ja genügend Wiesenblumen im Feld. Nur hineinstiefeln solle niemand; denn die Wiesen werden von den Landwirten ja noch gemäht, der Bewuchs den Tieren verfüttert. Gaus ist sich ziemlich sicher: „Aber vom Wegrand aus ein paar Blumen zu pflücken, wird ihnen kein Bauer verwehren.“

