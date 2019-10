07:00 Uhr

Wohlfühloase für Fische am Franz-Willbold-See

Die Elchinger Fischer schaffen eine Flachwasserzone, um Tieren einen besseren Lebensraum zu schaffen. Das hat auf Anhieb funktioniert.

Von Iris Goefsky

Bei strahlendem Sonnenschein wurde am Samstag die neue „Wohlfühloase für Fische und alle rund um die Gewässer lebenden Tiere“ in Elchingen eingeweiht. Am Franz-Willbold-See wurde durch eine Renaturierungsmaßnahme am Westufer eine Flachwasserzone errichtet und damit zugleich ein neuer Lebensraum für alle Tiere geschaffen.

Im Jahre 2017 entstand erstmals die Idee, am See, den der Elchinger Fischereiverein 2007 gekauft hatte, die Flachwasserzone zu schaffen. Fischermeister Stephan Fink und Gewässerwart Christoph Foh waren die treibenden Kräfte. Danach ging es an die Arbeit. Vorsitzender Franz Willbold sagte an der Übergabefeier: „Es war ein langer Weg von der Idee bis zur Fertigstellung. Aber das Projekt Renaturierung ist gelungen.“ Davor glich der See eher einer Badewanne, der für den Lebensraum einiger Fische nicht ideal war. Anfang dieses Jahres wurde dann rund um den See gerodet und im April konnte mit dem Auffüllen des Flachwasserbereichs begonnen werden. Innerhalb von nur zehn Arbeitstagen war das Projekt fertiggestellt, vor etwa zwei Wochen wurden die letzten Pflanzen gesetzt. Dabei achtete der Verein auf standortgerechten und für die Tierwelt wichtigen Bewuchs. Nun gleicht der See einem kleinen Naturparadies.

Ringelnattern und Enten haben sich schon dort niedergelassen

An der Flachwasserzone wurde eine Bank aufgestellt und Franz Willbold empfahl den Besuchern, sich unbedingt einmal morgens bei Sonnenaufgang oder am Abend dieses Naturerlebnis anzuschauen. Auch die Tierwelt hat den neu angelegten See schon mal begutachtet und neben einigen Ringelnattern haben sich schon ein paar Enten dort niedergelassen, was zuvor nie der Fall gewesen war. Auch die Fische haben sich in ihrem neuen Lebensraum schon bestens eingelebt und damit fühlen sich die Elchinger Fischer bestätigt: Es war genau richtig, diese Flachwasserzone zu schaffen.

Stolz kann der Verein auch darauf sein, dass die Kosten dieses Projekts von rund 35000 Euro zu 100 Prozent von den Fischern bezahlt wurden. Der Verband unterstützte diese strukturverbessernde Maßnahme zum größten Teil und auch Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb freute sich. Er sagte: „Diese Maßnahme stieß in der Gemeinde sofort auf offene Ohren und damit wurde die Basis für eine lebenswerte Zukunft geschaffen.“