Endspurt für die Wahl zum schönsten Maibaum: So können Sie mitmachen

Nur noch wenige Tage lang können Sie uns Bilder von Maibäumen schicken, dann wird abgestimmt. Wie die Wahl funktioniert, erklären wir hier.

So langsam füllt sich unser Postfach, in dem wir die Vorschläge zur Wahl des schönsten Maibaums in unserer Region abgelegt haben. Es sind sowohl stattliche Exemplare dabei, als auch liebevoll dekorierte "Maiele" für die Liebste. Noch ist unsere Vorschlagsliste nicht geschlossen, deshalb: Wenn Sie an unserem Wettbewerb teilnehmen wollen, schicken Sie uns Ihre Bilder von Ihrem Maibaum, egal, ob er groß, klein, privat oder für alle ist, per Mail an: redaktion@illertisser-zeitung.de oder redaktion@nuz.de. Bitte nennen Sie Ihren Namen, den Standort des Maibaums und gegebenenfalls den oder die jeweils Verantwortlichen. Einsendeschluss ist Dienstag, 10. Mai.

Bildervoting zu den schönsten Maibäumen: Abstimmung bis 24. Mai

Die eingereichten Fotos kommen dann in ein Bildervoting, das auf den Internetseiten der IZ und der NUZ veröffentlicht wird. Von da an hat jeder die Möglichkeit, dem persönlichen Favoriten per Klick oder Fingertipp eine Stimme zu geben. Das Voting läuft bis Dienstag, 24. Mai, 18 Uhr.

Die Maibaum-Sieger werden in der "Traube" zu Bellenberg geehrt

Natürlich steht auch ein Preis in Aussicht: Wer den schönsten Maibaum im Landkreis Neu-Ulm, im angrenzenden Unterallgäu oder Alb-Donau-Kreis aufgestellt hat, darf den Sieg mit kühlem Bier feiern. Die Memminger Brauerei spendiert für den Wettbewerb Ulmer Münster - Gulden Classic. Die Siegerinnen und Sieger bekommen ihr eigenes Fässchen von 30 Litern, alle anderen gehen aber nicht leer aus: Wir feiern das Ende des Wettbewerbs im Biergarten der Bellenberger Kult-Kneipe Traube mit 60 Litern Freibier, Livemusik, und Gegrilltem. Und wenn das Bier nicht reicht, dann will sich die Memminger Brauerei nicht knausrig zeigen, verspricht ihr Gebietsverkaufsleiter Rudolf Wolfinger. Der Termin für das Fest: Samstag, 4. Juni. Beginn ist um 17 Uhr.

