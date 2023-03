200.000 Euro Schaden nach Brand einer Lagerhalle in Laichingen

In einer Lagerhalle in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Ein Brand hat in Laichingen eine Lagerhalle zerstört und einen hohen Schaden angerichtet. Ein Mann wollte das Feuer in dem Dachdeckerbetrieb in dem Ort nordwestlich von Ulm löschen und wurde dabei verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Mehrere Bewohner konnten ihre Wohnungen oberhalb der Werkstatt rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Warum das Feuer am Dienstagabend ausbrach, war zunächst unklar. In der Halle lagerten Farbe, Lacke und mehrere Gasflaschen. (dpa)