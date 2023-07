Vermisstensuche mit Hunden: 32-jähriger Radfahrer stürzt auf Nachhauseweg

Weil der Mann nicht zuhause ankam, wurde der 32-Jährige als vermisst gemeldet. Vier Stunden später wird er verletzt auf einem Radweg bei Beimerstetten gefunden.

Polizei und Rettungskräfte haben in der Nacht zum Montag (24.7.23) nach einem vermissten 32-Jährigen gesucht. Er war nach Angaben eines Polizeisprechers auf dem Nachhauseweg mit seinem Rad gestürzt. Wohl alleinbeteiligt und aufgrund seiner Alkoholisierung. Knapp vier Stunden später wurde er verletzt auf einem Radweg gefunden.

Der Mann habe sich gegen 0.15 Uhr in Beimerstetten auf den Weg nach Hörvelsingen gemacht. Weil er nicht zuhause ankam, sei er gegen 1.47 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Die leitete daraufhin Suchmaßnahmen ein. Daran beteiligt waren auch Rettungshunde. Gegen 4.20 Uhr, also vier Stunden nachdem er losgefahren war, wurde er auf dem Verbindungsradweg zwischen Beimerstetten und Hörvelsingen gefunden. Er war verletzt und kam in ein Krankenhaus. Zum Verletzungsgrad kann die Polizei keine Angaben machen. (krom)