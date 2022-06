Geteiltes Echo auf Fotovoltaik-Pläne in Beuren

Lokal Auf einer Versammlung diskutieren die Bürgerinnen und Bürger über die Energieversorgung in Beuren. Auch Windkraft könnte bald wieder zum Thema werden.

Pfaffenhofen möchte sich Stück für Stück unabhängiger machen von fossilen Energieträgern. Das ist der Wunsch von Bürgermeister Sebastian Sparwasser und der Mehrheit des Marktrates. Ein großes Projekt, um diese Ankündigung in die Tat umzusetzen, ist dabei das geplante Wärmenetz in Beuren. Hierfür hatte sich der Marktrat im vergangenen Jahr mehrheitlich ausgesprochen, und nun konnten bei der jüngsten Bürgerversammlung auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Beuren ihre Meinung hierzu abgeben – das Interesse war jedenfalls außerordentlich groß.