Mann kann Geldstrafe nicht bezahlen und geht auf Polizisten los

Die Polizisten standen am Abend vor seiner Tür. Eine fällige Geldstrafe konnte er nicht bezahlen. Als die Polizei ihn festnehmen will, wehrt er sich.

In Biberach soll am Donnerstag ein 43-Jähriger auf Polizisten losgegangen sein. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Demnach stand die Polizei gegen 21 Uhr vor der Wohnungstür des 43-Jährigen. Da er eine Geldstrafe nicht bezahlt haben soll, bestand gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl.

Er konnte den Betrag aber nicht bezahlen. Deshalb wollten die Beamten ihn festnehmen. Dagegen soll er sich widersetzt haben und auf die Polizisten losgegangen sein. Den Polizisten sei es gelungen, den Mann zu überwältigen. Sie brachten ihn auf ein Polizeirevier.

Da der Mann die geforderte Geldstrafe weiterhin nicht bezahlen konnte, kam er ersatzweise in eine Justizvollzugsanstalt. (AZ)