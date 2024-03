Polizei fasst hungrigen Dieb im Supermarkt

Ein junger Mann packt mehrere Backwaren unter seine Jacke, aber bezahlt nur zwei Getränke. Die Kassiererin bemerkt den Diebstahl und ruft die Polizei.

In Biberach hat am Dienstagmorgen ein junger Mann in einem Rewe-Supermarkt versucht, Backwaren zu stehlen und wurde dabei erwischt. Wie die Polizei mitteilt, sei der 23-Jährige gegen 6.30 Uhr in dem Laden an der Eisenbahnstraße gewesen. Er habe mehrere Backwaren genommen und das Essen anschließend unter seiner Kleidung versteckt.

Der Mann sei zwar an die Kasse gegangen, aber habe nur zwei Getränke bezahlt. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den mutmaßlichen Diebstahl. Sie stellte sich an den Ausgang und hielt den 23-Jährigen auf. Danach rief sie die Polizei.

Die Biberacher Polizisten trafen ein und fanden die gestohlenen Backwaren. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. (AZ)