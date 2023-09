Archäo-Akademie am urmu: Heuer geht es um Schmuck

Schmuck ist vermutlich annähernd so alt wie die Menschheit. Das urmu geht in einer Vortragsreihe der Frage nach, woher dieses Urbedürfnis sich zu schmücken kommt.

Seit tausenden Jahren schmücken sich Menschen. Durchlochte Muschelanhänger oder aus Mammutelfenbein geschnitzte Perlen, die in den Unesco-Welterbehöhlen am Rande der Schwäbischen Alb entdeckt wurden, zeugen von diesem Urbedürfnis. Die diesjährige Archäo-Akademie des Urgeschichtlichen Museums Blaubeuren (urmu) widmet sich dem Thema unter dem Titel

"Schmuck – Status und Schönheit" am Freitag, 20. Oktober, und am Samstag, 21. Oktober.

Diese Wissenschaftler kommen zur Archäo-Akademie

Den Anfang macht Professor Wulf Schiefenhövel (Max-Planck-Institut München), dessen Studien des menschlichen Verhaltens in unterschiedlichen Kulturen vielen auch aus Funk und Fernsehen bekannt sind. Unter anderen wird an diesem Tag noch Dr. Sibylle Wolf (Uni Tübingen) zu hören sein. Sie wendet sich dem Schmuck der eiszeitlichen Menschen zu. Im Seminarblock „Ganz nah dran“ ermöglichen Archäologen einen exklusiven Blick auf archäologische Originalobjekte.

Weiterer Höhepunkt der Akademie ist am Samstag die Auseinandersetzung mit dem Thema Tracht: Um 9.30 Uhr befasst sich Professor Sabine Zinn-Thomas, Leiterin der Landesstelle für Volkskunde, mit den Inszenierungsmöglichen dieser regionalspezifischen Kleidungsensembles. Der Vortrag von Dr. Stefanie Kölbl vom urmu vertieft das Thema mit einem Schlaglicht auf ein heute fast vergessenes Trachten-Accessoire – dem handgestrickten Perlbeutel. Um 14 Uhr beschließt Bernd-Stefan Grewe (Uni Tübingen) die Archäo-Akademie mit dem Vortrag "Gold im 20. Jahrhundert. Eine globale Geschichte". Es werden die Bedeutung des Goldes und die weltweiten Verflechtungen des Goldmarktes behandelt. (AZ)

Info: Weitere Informationen unter www.urmu.de, Anmeldung per E-Mail an empfang@urmu.de.