Sommerbühne am Blautopf feiert Jubiläum mit buntem Programm

In den vergangenen 20 Jahren wurde die Sommerbühne am Blautopf zum festen Bestandteil des Kulturangebots in der Region. Zum Geburtstag ist viel geplant.

Mit der Uraufführung der Oper "Die Historie von der Schönen Lau" wurde 2004 Jahren der Grundstein für die "Sommerbühne am Blautopf" gelegt. Seit inzwischen 20 Jahren lockt das Kulturfestival jeden Sommer die Besucher nach Blaubeuren. Für das Jubiläumsjahr haben die Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto "inspirierend, begeistern und bunt" zusammengestellt. Tickets gibt es ab sofort.

Ulmer Trompeter Joo Kraus eröffnet die Spielzeit

Vom 12. Juli bis zum 4. August sind viele besondere Auftritte aus den Bereichen Musik, Comedy und auch Literatur geplant. Los geht es mit dem Ulmer Trompeter Joo Jraus und dem Jazzchor Freiburg. Mit dem Jakob Manz Project kommt am Sonntag, 21. Juli, eine der erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz wieder nach Blaubeuren. Beim Finale der SWR1 Hitparade 2023 in der Stuttgarter Schleyerhalle waren Alex Köberlein mit seiner neuen Band Franz Mayer Experience eine Überraschung, am Sonntag, 3. August, sind sie in Blaubeuren zu Gast und präsentieren Rock-Klassiker auf Schwäbisch. Noch ein Höhepunkt: Die preisgekrönte Brass Band Oberschwaben-Allgäu kommt am Samstag, 13. Juli.

Zu den Highlights aus dem Bereich Comedy zählt der Auftritt des Kabarettisten Andreas Rebers (Freitag, 26. Juli). Elias Raatz, Moderator und Autor, präsentiert am Sonntag, 28. Juli einen unterhaltsamen Comedy-Slam-Mix. Simon Pearce ist am 4. August mit seinem neuen Programm "Hybrid" am Blautopf dabei.

Theaterei ist mit "Emmas Glück" dabei

Die Theaterei Herrlingen zeigt am Sonntag, 14 Juli, das Stück "Emmas Glück". Britta Scheerer spielt Emma, die auf einem Bauernhof lebt und Schweine schlachtet und für Reichtum oder Glück betet. Märchen, Krimi und Drama in einem. Autorin Sybille Baecker liest am 18. Juli aus ihrem Krimi "Vermisst in den Highlands", passend dazu kann schottischer Whiskey verkostet werden.

Tickets gibt es im Onlineshop der Sommerbühne, bei der Tourist-Information in Blaubeuren und bei Reservix. Ausführliche Informationen zum Jubiläumsprogramm gibt es auf der Internetseite der Sommerbühne am Blautopf. Bedingt durch die umfangreichen Baumaßnahmen am Blautopf weichen die Veranstalter wieder in den angrenzenden Klosterkirchensaal aus. (AZ)