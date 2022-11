Burgrieden-Rot

Die Magie des Objekts: Museum Villa Rot zeigt zwei faszinierende Ausstellungen

Plus Die erste Ausstellung der neuen Kuratorin im Museum Villa Rot zeigt die Grenzen zwischen Alltag und Fiktion. Auch eine zweite Schau dort lohnt sich.

Von Florian L. Arnold

Dinge sind "Güter zum Denken und gut zum Denken". Dieser Leitsatz der US-Wissenschaftlerin Sherry Turkle inspirierte die neue künstlerische Leiterin der Villa Rot, Sophie-Charlotte Opitz, für ihre erste Ausstellung in Burgrieden. Zugleich wollte sie eine enge Verknüpfung zur zeitgleich gezeigten Schau "Is' ja'n Ding – was ein Künstler so sammelt" von Willi Siber. Beide Ausstellungen sollten sich "organisch verbinden", sagt Opitz. Das ist gelungen: Beide Ausstellungen leben vom Erzählen, vom Verbalisieren der Dinge, den Überschneidungen persönlicher Erfahrungen mit der kollektiven Gedächtniskultur.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

