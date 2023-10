Die historische Trachtengruppe feiert gut gelaunt das Erntedankfest

Bei strahlendem Sonnenschein genießen die Menschen das Erntedankfest rund ums Pfarrheim. Den großen Andrang bewältigen die Vereinsmitglieder mit Bravour.

Landauf und landab wurde am Sonntag Erntedank gefeiert. Wir besuchten bei strahlendem Sonnenschein die Feier der historischen Trachtengruppe in Burlafingen. Nach dem Gottesdienst unter Begleitung des Musikvereins Burlafingen und der Stubenmusik in der katholischen St.-Konrad-Kirche wurde im Pfarrheim und drumherum auf der angrenzenden Wiese gefeiert.

Am frühen Nachmittag waren die Speisen in Burlafingen ausverkauft

Gegen 13.30 Uhr waren die nackten Bratwürste und sämtliche Beilagen ausverkauft, selbst vom Ochs am Spieß war nur noch ein kläglicher Rest übrig, und auch die 40 selbst gebackenen Kuchen waren bald weg. Unzählige Gäste genossen die warme Herbstsonne. Über das super Wetter freuen sich auf dem Foto Vereinsvorsitzender Horst Müller und seine Frau Brigitte in der Burlafinger Tracht. Er lobte, dass die Vereinsmitglieder den riesengroßen Andrang mit Bravour bewältigt hätten.