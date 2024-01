Irmgard und Eduard Denzel feiern Diamantene Hochzeit

Beim Tanzen in einer Turnhalle in Holzheim haben sie sich kennengelernt. Jetzt sind Irmgard und Eduard Denzel aus Burlafingen seit 60 Jahren verheiratet.

Irmgard und Eduard Denzel aus Burlafingen haben kürzlich ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörte auch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Sie überbrachte dem Jubelpaar Blumen, Geschenke und die besten Glückwünsche. Irmgard Denzel stammt aus Holzheim. Ihr Mann Eduard ist Burlafinger durch und durch.

1964 läuteten die Hochzeitsglocken in Burlafingen

„Wir haben uns 1961 beim Tanzen in der Turnhalle in Holzheim kennengelernt“, erzählt Eduard Denzel. Wie es sich für die damalige Zeit gehörte, hat er seine spätere Frau Irmgard zum Tanzen aufgefordert. „Das mit uns hat gleich richtig gut geklappt“, erinnert sie sich an den ersten gemeinsamen Tanz. Doch nicht nur auf dem Parkett stimmte die Chemie. Denn es dauerte nicht lange und die beiden waren ein Paar. Drei Jahre später, im Jahr 1964, läuteten die Hochzeitsglocken in Burlafingen.

Das frisch vermählte Paar zog in das gemeinsame Haus und wenig später erblickte ihr erstes Kind das Licht der Welt. Das Ehepaar hat zwei Söhne und eine Tochter sowie zwei Enkelkinder. Irmgard Denzel hat sich außerdem viele Jahre um ein Pflegekind gekümmert. Eduard Denzel hat 47 Jahre lang bei der Firma Schwenk in Thalfingen gearbeitet. Er war zunächst Betriebsschlosser und später Abteilungsleiter. „Mein Mann ist ein richtiges Burlafinger Urgestein“, sagt Irmgard Denzel. Ihr Mann war viele Jahre bei den Burlafinger Schützen, im Musikverein und bei der Feuerwehr aktiv.

Er arbeitete bei Schwenk in Thalfingen, sie als Schneiderin in Ulm

Irmgard Denzel hat in jungen Jahren als Schneiderin in Ulm gearbeitet. „Als die Kinder dann größer waren, habe ich zunächst Heimarbeit gemacht und später als Putzfrau in einer Arztpraxis gearbeitet“, erzählt sie. Die Eheleute sind in den vergangenen Jahren unter anderem in die Türkei, nach Griechenland oder auch in die Dominikanische Republik vereist. Am liebsten fahren sie zum Urlaub machen aber nach Bad Füssing. „Seit mittlerweile 25 Jahren sind wir jedes Jahr dort“, berichtet Eduard Denzel. Auf die Frage, welche Pläne die beiden für die Zukunft noch so haben, lächelt der Burlafinger seine Frau Irmgard an und meint: „Alt werden. Einfach gemeinsam alt werden.“ (AZ)