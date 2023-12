Burlafingen

So lief die Versteigerung des "Ringlstetter-Christbaums"

Vereinsringvorsitzender Christian Glöckler gratuliert dem Besitzer des gespendeten Fernseh-Christbaumes in Burlafingen.

Plus Bei der Dorfweihnacht in Burlafingen wird der Plastikbaum als Andenken an den Christbaum-Trubel versteigert. Er bekommt jetzt einen festen Platz.

Von Inge Pflüger

Auf den schwarzen Glaskugeln, die den Fernseh-Christbaum unter anderem schmücken, ist jeweils das Emblem des "Hannes Ringlstetter" aufgedruckt. Diese Seltenheit können nun alle bewundern, die im Burlafinger Feuerwehrhaus während der Weihnachtszeit vorbeikommen. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Reinhold Mader, nämlich hat den Baum für runde 70 Euro ersteigert. Das Geld kommt in den Spendentopf, der seit 2014 von den Burlafingern beim Singen unterm Christbaum gefüllt und verteilt wird. Insgesamt flossen dadurch mehr als 20.000 Euro nach Indien, Afrika oder Neuguinea.

Das Fest wird vom Vereinsring Burlafingen ausgerichtet

Vor der Versteigerung beschenkten St. Nikolaus und sein Knecht Ruprecht die unzähligen Kinder auf dem Dorfplatz, dazwischen wurde gesungen, gespielt von der Christmas Brass (Weihnachtsbläser des Musikvereins), geschwätzt und getrunken. Veranstalter des Festes ist der Vereinsring Burlafingen, Vorsitzender Christian Glöckler.

