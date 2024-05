Das Neu-Ulmer Maibaumfest war diesmal (zu) trocken

Vergangenes Jahr war der Rock in den Mai auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz noch eine vergleichsweise trübe Angelegenheit, denn da herrschte feuchtes Wintermantelwetter. Doch diesmal zeigte sich der Frühling von seiner besten Seite - was allerdings an andere Stelle für Verdruss sorgte.

13 Bilder Maibaumfeier und Rock in den Mai auf dem Rathausplatz in Neu-Ulm Foto: Alexander Kaya

Die Veranstaltung war so gut besucht, dass die Schlange vor dem Bierstand immer länger wurde - viel zu lang, wie nicht wenige fanden. "Da müssen sich die Organisatoren für das nächste Mal was überlegen", sagte ein Besucher, der meinte, dass eine halbe Stunde fürs Bier anzustehen absolut kein Spaß seien. Außerdem war die Menge der Bierbänke offenbar knapp bemessen.

Maibaumfeier & Rock in den Mai auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz Video: Alexander Kaya

Die Stadtkapelle und der Chor der Mark-Twain-Grundschule hatten die Feier eröffnet, bis die Band Dogbrøther übernahm und Jesus George zum finalen Abrocken antraten, mit Songs etwa von den Foo Fighters, den Rolling Stones oder U2. Bewährt und gut. (AZ)