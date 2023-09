„Hässlich“: Ausschuss lehnt geplante Werbetafel auf Netto-Parkplatz ab

Plus Eine weitere Werbeanlage auf dem Netto-Gelände in Thalfingen ist den Elchinger Gemeinderäten zu viel. Dabei geht es ihnen nicht nur um die Optik.

Bürgermeister Joachim Eisenkolb machte keinen Hehl aus seiner Erleichterung darüber, dass rechtliche Vorgaben die Ablehnung eines Bauantrags der Firma Ströer auf den Bau einer Außenwerbetafel auf dem Gelände des Thalfinger Netto-Marktes ermöglichten. Mit sechs zu vier Stimmen entschied der Elchinger Bauausschuss gegen den Antrag.

3,83 Meter breit und 2,83 Meter hoch, an der südlichen Lkw-Ausfahrt des Netto-Marktes geplant, hätte die Werbetafel den sowieso schon von der farbkräftigen Werbung des Netto-Marktes selbst geprägten Parkplatz noch reklameträchtiger gemacht. Ströer plante auf der Großflächenwerbeanlage Werbung „an der Stätte der Leistung“, auf Netto bezogen, und allgemeine Produktinformationen.