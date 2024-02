Elchingen

Narren feiern einen kunterbunten Gottesdienst in Oberelchingen

Bunt und fröhlich war der Narrengottesdienst in Oberelchingen.

Einmal im Jahr geht es in der Klosterkirche Oberelchingen besonders bunt zu - und das Fasnetsvolk kommt in Strömen. Am Ende wartet eine besondere Belohnung.

Erstaunte Blicke begleiteten am Sonntag den Einzug von Pfarrer Joji John und Pfarrerin Anja Saltenberger zum ökumenischen Oberelchinger Narrengottesdienst, denn ihr Gesicht war schwarz geschminkt. Aber Sorgen waren unbegründet: Anja Saltenberger hatte einen guten Grund zum "Blackfacing", sie trat als Schwarzmalerin auf – und als Gegenstück zum von Norbert Ritter dargestellten Sonnyboy mit weißer Weste. Darf man so ausgelassen sein wie die Narren, die kunterbunt die Kirche bis zur Tür füllten? „Das geht doch gar nicht in dieser Zeit!“ Doch, man darf das Leben feiern und ausgelassen sein, auch im Gottesdienst, das zeigten beide Pfarrer samt Gottesdienstteam. Narrengottesdienst bringt die Elchinger Ortsteile zusammen Im Dialog griffen Pfarrerin und Gemeindereferent Norbert Ritter die Fragen der Gegenwart auf, und die Gottesdienstbesucher erfuhren zum Beispiel in heiteren Worten, wie müllvermeidend eine Rote in der Semmel ist, dass Konfetti biologisch abbaubar ist, dass die Fasnet alle drei sonst nicht immer einigen Elchinger Ortsteile friedlich unter einen Hut bringt, und dass schließlich auch bei der Hochzeit von Kanaa schon der Wein ausgegangen war. Fröhlich und doch andächtig ging es zu, mit langen Schlangen zur Kommunion anstehender Gläubiger, die den Segen Gottes auch für diese letzten Faschingstage erbaten – wenn auch eine richtige Faschingspredigt wie zu Zeiten von Pater Ulrich Keller ein wenig fehlt. Der Narrengottesdienst endet mit einem Schnäpschen Als Teufelchen verkleidet, als Hagebutte, Gemüse, Piraten oder Matrosen, färbten die vielen Gottesdienstbesucher zwischen all den Vertretern der Elchinger Karnevalsgruppen – Lehmwualer und „Storchaneascht“, Greane Krapfa, Därles Bärbla und Bobbele, Weitfeldhexen und Kanoniere – die Klosterkirche St. Peter und Paul bunt wie nur einmal im Jahr. Die Blech Beat Gugga umrahmten den Gottesdienst klanggewaltig und farbenprächtig – und natürlich gab es an der Kirchentür hinterher einen Schnaps für alle, die am Mittag schon Lust auf einen Schluck aus den kleinen Fläschchen hatten. Lesen Sie dazu auch Landkreis Neu-Ulm Fasching 2024 in Raum Ulm/Neu-Ulm und Umgebung: Die Termine im Überblick

